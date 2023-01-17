Братчикова (Соколов) Валентина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братчикова (Соколов) Валентина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Герасим Прокопьевич

Мать: Соколова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братчиков Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братчиков Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братчиков Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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