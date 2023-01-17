Братчикова (Соколов) Валентина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)