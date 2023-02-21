Карпова (Чортова) Елисавета Васильевна
Место рожденияСпасское
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Спасское
Бракосочетание
11.11.1864
Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1884
Дочь: Соколова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович
Рождение ребёнка
05.08.1886
Сын: Карпова Агафоник Андреевич
Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпова Ксенофонт Андреевич
Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович
Смерть
Неизвестно