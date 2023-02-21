Карпова (Чортова) Елисавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Чортова) Елисавета Васильевна

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Место рождения

Спасское

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Чортов Василий Сидорович

Мать: Чортова Варвара Вавиловна

Спасское
Бракосочетание
11.11.1864

Муж: Карпов Андрей Даниилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1884

Дочь: Соколова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Карпова Агафоник Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Косма Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпова Ксенофонт Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Даниилович

Смерть
Неизвестно
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