Карпов Косма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1899
Дочь: Карпов Евдокия
Мать ребёнка: Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
08.09.1904
Сын: Карпов Александр
Мать ребёнка: Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
24.03.1914
Сын: Карпов Петр
Мать ребёнка: Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
04.04.1917
Сын: Карпов Георгий
Мать ребёнка: Елена Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Леонтьева
Смерть
Неизвестно