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Карпов Косма Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Андрей Даниилович

Мать: Карпова Елисавета Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Карпов Евдокия

Мать ребёнка: Елена Леонтьева

Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Карпов Александр

Мать ребёнка: Елена Леонтьева

Рождение ребёнка
24.03.1914

Сын: Карпов Петр

Мать ребёнка: Елена Леонтьева

Рождение ребёнка
04.04.1917

Сын: Карпов Георгий

Мать ребёнка: Елена Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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