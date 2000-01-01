Елена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1899

Дочь: Карпов Евдокия

Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич

Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Карпов Александр

Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1914

Сын: Карпов Петр

Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич

Рождение ребёнка
04.04.1917

Сын: Карпов Георгий

Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Косма Андреевич

Смерть
Неизвестно
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