Елена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1899
Дочь: Карпов Евдокия
Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич
Рождение ребёнка
08.09.1904
Сын: Карпов Александр
Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1914
Сын: Карпов Петр
Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1917
Сын: Карпов Георгий
Отец ребёнка: Карпов Косма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно