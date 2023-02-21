Чортова Варвара Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Чортова Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Чортова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чортов Григория Васильевич
Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Карпова Елисавета Васильевна
Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович
Спасское
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чортова Макрида Васильевна
Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно