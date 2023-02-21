Чортова Варвара Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чортова Варвара Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Чортова Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Чортова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Чортов Григория Васильевич

Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Карпова Елисавета Васильевна

Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович

Спасское
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чортова Макрида Васильевна

Отец ребёнка: Чортов Василий Сидорович

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чортов Василий Сидорович

Смерть
Неизвестно
Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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