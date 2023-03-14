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Соколов Прокопий Денисович

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Место рождения

с.Исаково, Бугульминский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

22.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Соколов Денис Игнатьевич

Мать: Соколова Прасковья Ивановна

с.Исаково, Бугульминский уезд
Бракосочетание
22.01.1868

Жена: Макеева Анисия Зиновьевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Некрасова Матрона Прокопьева

Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Соколов Герасим Прокопьевич

Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Братчикова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1889

Дочь: Соколов Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколов Акилина Прокопьева

Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.08.1912
Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: водянка | Церковь п.Малая Бугульма
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