Соколов Прокопий Денисович
Место рожденияс.Исаково, Бугульминский уезд
Дата рождения1842
Дата смерти22.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
с.Исаково, Бугульминский уезд
Бракосочетание
22.01.1868
Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Некрасова Матрона Прокопьева
Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Соколов Герасим Прокопьевич
Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Братчикова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна
Рождение ребёнка
21.01.1889
Дочь: Соколов Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколов Акилина Прокопьева
Мать ребёнка: Макеева Анисия Зиновьевна
Смерть
22.08.1912
Причина смерти: водянка | Церковь п.Малая Бугульма