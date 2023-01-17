Соколов (Соколов) Ксения Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1889
Бракосочетание
02.11.1909
Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1915
Сын: Некрасов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
17.07.1920
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев
Смерть
Неизвестно