Соколов (Соколов) Ксения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Соколов) Ксения Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1889

Отец: Соколов Прокопий Дионисьевич

Мать: Макеева Анисия Зиновьевна

Бракосочетание
02.11.1909

Муж: Некрасов Яков Тимофеев

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Некрасов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1920

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Некрасов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Некрасов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Тимофеев

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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