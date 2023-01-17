деревня Анненково, деревня Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Анненково

Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
637Байряш (Барешевка, Анненково), сц. вл.при ключе Бобровом.91733142174
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Спасская волость
324. Анненково (Баряшево), сельцо бывшее владельческое, дворов 31, жителей 175, часовня

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
АнненковоАнненковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бугульминский район
142978Анненководеревня54°29'52°59'N-39-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, Староисаковское сельское поселение
92617470106д Анненководеревня
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