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Некрасов Яков Тимофеев

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Место рождения

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Соколов Ксения Прокопьевна

Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Некрасов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1920

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Некрасов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Некрасов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна

Анненково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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