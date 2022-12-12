Некрасов Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1909
Спасское, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1915
Сын: Некрасов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.07.1920
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Соколов Ксения Прокопьевна
Смерть
Неизвестно