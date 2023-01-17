Соколова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соколова Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Соколов Юлия Дионисьевна
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Соколов Александр Дионисьевич
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Соколов Прокопий Дионисьевич
Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич
Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно