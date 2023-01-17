Соколова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Петр Дионисьевич

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Соколов Павел Деонисович

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соколова Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Соколов Юлия Дионисьевна

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Соколов Александр Дионисьевич

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов Прокопий Дионисьевич

Отец ребёнка: Соколов Денис Игнатьевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Денис Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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