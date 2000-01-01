Макеева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макеева Анисия Зиновьевна
Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович
д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Моксаева Матрена Зиновьевна
Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович
д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моксаева Афанасий Зиновьевич
Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович
Смерть
Неизвестно