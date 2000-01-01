Макеева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макеева Анисия Зиновьевна

Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович

д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Моксаева Матрена Зиновьевна

Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович

д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моксаева Афанасий Зиновьевич

Отец ребёнка: Макеев Зиновий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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