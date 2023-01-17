Макеев Зиновий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макеева Анисия Зиновьевна
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Моксаева Матрена Зиновьевна
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моксаева Афанасий Зиновьевич
Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
д.Ключи, Татарстан