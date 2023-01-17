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Макеев Зиновий Гаврилович

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Место рождения

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Макеев Гаврила Васильевич

Мать: Макеева Матрена Артамоновна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макеева Анисия Зиновьевна

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Моксаева Матрена Зиновьевна

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

д.Ключи, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моксаева Афанасий Зиновьевич

Мать ребёнка: Макеева Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
д.Ключи, Татарстан
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