Макеева Матрена Артамоновна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Макеев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Макеев Зиновий Гаврилович
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Макеев Ермолай Гаврилович
Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич
Смерть
Неизвестно
д.Ключи, Татарстан