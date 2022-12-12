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Макеева Матрена Артамоновна

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Место рождения

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Макеев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Макеев Гаврил Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Макеев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Макеев Зиновий Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Макеев Ермолай Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврила Васильевич

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
д.Ключи, Татарстан
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