Макеев Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Макеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1840
Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макеева Секлетинья Васильевна
Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макеева Мавра Николаевна
Смерть
Неизвестно