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Макеев Василий Гаврилович

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Место рождения

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Макеев Гаврила Васильевич

Мать: Макеева Матрена Артамоновна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Макеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Макеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1840

Сын: Макеев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макеева Секлетинья Васильевна

Мать ребёнка: Макеева Мавра Николаевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Мавра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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