Макеева Мавра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Макеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.03.1840
Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макеева Секлетинья Васильевна
Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно