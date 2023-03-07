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Макеева Мавра Николаевна

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Место рождения

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Макеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Макеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1840

Сын: Макеев Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макеева Секлетинья Васильевна

Отец ребёнка: Макеев Василий Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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