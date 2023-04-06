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Макеев Гаврил Гаврилович

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Место рождения

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Макеев Гаврила Васильевич

Мать: Макеева Матрена Артамоновна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна

Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Макеева Степанида Гавриловна

Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1849

Сын: Макеев Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна

д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хритинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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