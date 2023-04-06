Макеев Гаврил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна
Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Макеева Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1849
Мать ребёнка: Хритинья Алексеевна
д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хритинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно