Хритинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна
Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Макеева Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
16.05.1849
Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович
д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно