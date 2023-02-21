Хритинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Макеева Аксинья Гавриловна

Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Макеева Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1849

Сын: Макеев Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Макеев Гаврил Гаврилович

д.Ключи, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Гаврил Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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