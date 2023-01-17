Левин Соломон (Шлема) Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Соломон (Шлема) Самуилович

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Место рождения

Птичь

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

08.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1917 г.р.
1927 г.р.

Дети

1940 г.р.
1946 г.р.
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1956 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: Левин Самуил Исакович(?)

Мать: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Левин Вячеслав Соломонович

Мать ребёнка: Левина Вася Абрамовна

Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Левин Валерий Шлемович

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
27.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
04.03.1956

Сын: Левин Игорь Шлемович

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
27.04.1959

Дочь: Краснопольская Нелли Шлемовна

Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Тамара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Вася Абрамовна

Смерть
08.09.1959
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