Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Место рождения
Дата рождения20.12.1916
Дата смерти08.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
Отец: Левин Самуил Исакович(?)
Мать: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Левин Вячеслав Соломонович
Мать ребёнка: Левина Вася Абрамовна
Рождение ребёнка
28.08.1946
Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
27.07.1950
Рождение ребёнка
27.04.1954
Рождение ребёнка
04.03.1956
Сын: Левин Игорь Шлемович
Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
27.04.1959
Дочь: Краснопольская Нелли Шлемовна
Мать ребёнка: Левина Тамара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Тамара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Вася Абрамовна
Смерть
08.09.1959