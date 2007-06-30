Левин Игорь Шлемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1956
Дата смерти30.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956
Рождение ребёнка
18.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.06.2007