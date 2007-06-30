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Левин Игорь Шлемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1956

Дата смерти

30.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956

Отец: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Мать: Левина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
18.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.06.2007
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