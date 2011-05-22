Левин Валерий Шлемович
Место рождения
Дата рождения28.08.1946
Дата смерти22.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Екатерина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2011
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область