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Левин Валерий Шлемович

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

28.08.1946

Дата смерти

22.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946

Отец: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Мать: Левина Тамара Георгиевна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Екатерина Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Екатерина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Екатерина Кондратьевна

Смерть
22.05.2011
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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