Левина (Дивнич) Тамара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1927
Дата смерти21.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1946
Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
27.07.1950
Рождение ребёнка
27.04.1954
Рождение ребёнка
04.03.1956
Сын: Левин Игорь Шлемович
Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Рождение ребёнка
27.04.1959
Дочь: Краснопольская Нелли Шлемовна
Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1989
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область