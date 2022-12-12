Левина (Дивнич) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина (Дивнич) Тамара Георгиевна

Левина (Дивнич) Тамара Георгиевна

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

18.06.1927

Дата смерти

21.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Левин Валерий Шлемович

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
04.03.1956

Сын: Левин Игорь Шлемович

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Рождение ребёнка
27.04.1959

Дочь: Краснопольская Нелли Шлемовна

Отец ребёнка: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Смерть
21.03.1989
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close