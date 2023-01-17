Левин Самуил Исакович(?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Левина Рахиль Самуиловна
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Левин Семен (Додик) Самуилович
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Левина Фаина Самуиловна
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
18.01.1914
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Левина Соня Самуиловна
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
20.12.1916
Сын: Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Левина Геня Самуиловна
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Крымская Тамара Самуиловна
Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Бася Самуиловна
Смерть
Около 1920
Погиб от рук банк Булак-Балаховича