Левин Самуил Исакович(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Самуил Исакович(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Левина Рахиль Самуиловна

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Левин Семен (Додик) Самуилович

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Левина Фаина Самуиловна

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Левин Семен Самуилович

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Левина Соня Самуиловна

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
20.12.1916

Сын: Левин Соломон (Шлема) Самуилович

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Левина Геня Самуиловна

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Крымская Тамара Самуиловна

Мать ребёнка: Левина Бася Самуиловна

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Бася Самуиловна

Смерть
Около 1920
Погиб от рук банк Булак-Балаховича
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