Крымская (Левина) Тамара Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымская (Левина) Тамара Самуиловна

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Место рождения

Птичь, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

08.06.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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АА
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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Левин Самуил Исакович(?)

Мать: Левина Бася Самуиловна

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
09.05.1946

Муж: Крымский Леонид Ефимович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крымский Леонид Ефимович

Смерть
08.06.2004
Красногорск, Красногорск, Московская область
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