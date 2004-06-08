Крымская (Левина) Тамара Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти08.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Левин Самуил Исакович(?)
Мать: Левина Бася Самуиловна
Бракосочетание
09.05.1946
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крымский Леонид Ефимович
Смерть
08.06.2004
Красногорск, Красногорск, Московская область