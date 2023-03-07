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Левина Фаина Самуиловна

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Место рождения

Птичь, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.03.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1898 г.р.
1910 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
1948 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Левин Самуил Исакович(?)

Мать: Левина Бася Самуиловна

Птичь, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.03.1936

Сын: Огурцов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Огурцов Сергей Яковлевич

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.04.1938

Сын: Огурцов Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Огурцов Сергей Яковлевич

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радзевский Федор

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1948

Дочь: Радзевская Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Радзевский Федор

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радзевский Федор

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радзевский Федор

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радзевский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Сергей Яковлевич

Смерть
10.03.1982
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
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