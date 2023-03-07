Левина Фаина Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти10.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Левин Самуил Исакович(?)
Мать: Левина Бася Самуиловна
Рождение ребёнка
30.03.1936
Сын: Огурцов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Огурцов Сергей Яковлевич
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.04.1938
Сын: Огурцов Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Огурцов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
13.09.1948
Рождение ребёнка
13.09.1948
Дочь: Радзевская Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Радзевский Федор
Рождение ребёнка
27.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радзевский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1982