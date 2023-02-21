Радзевский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевский Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1910

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1948

Дочь: Радзевская Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Фаина Самуиловна

Смерть
1973
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
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