Радзевский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1910
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1948
Рождение ребёнка
13.09.1948
Дочь: Радзевская Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна
Рождение ребёнка
27.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Фаина Самуиловна
Смерть
1973