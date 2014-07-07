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Огурцов Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

30.03.1936

Дата смерти

07.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936

Отец: Огурцов Сергей Яковлевич

Мать: Левина Фаина Самуиловна

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огурцова Галина Петровна

Баку
Рождение ребёнка
23.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огурцова Галина Петровна

Место жительства
Около 1980
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Галина Петровна

Смерть
07.07.2014
Минск, Минск
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