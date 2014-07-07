Огурцов Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1936
Дата смерти07.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936
Отец: Огурцов Сергей Яковлевич
Мать: Левина Фаина Самуиловна
Рождение ребёнка
13.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огурцова Галина Петровна
Баку
Рождение ребёнка
23.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огурцова Галина Петровна
Место жительства
Около 1980
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Галина Петровна
Смерть
07.07.2014
Минск, Минск