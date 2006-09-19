Огурцова (Пашкова) Галина Петровна
Место рожденияБаку
Дата рождения02.01.1938
Дата смерти19.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: Пашков Петр Георгиевич
Мать: Пашкова Мария Васильевна
Баку
Рождение ребёнка
13.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огурцов Геннадий Сергеевич
Баку
Рождение ребёнка
23.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огурцов Геннадий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2006
Минск, Минск