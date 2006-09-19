Огурцова (Пашкова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова (Пашкова) Галина Петровна

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Место рождения

Баку

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: Пашков Петр Георгиевич

Мать: Пашкова Мария Васильевна

Баку
Рождение ребёнка
13.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огурцов Геннадий Сергеевич

Баку
Рождение ребёнка
23.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огурцов Геннадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Геннадий Сергеевич

Смерть
19.09.2006
Минск, Минск
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