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Огурцов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.07.1898 ст.

Дата смерти

28.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1898 ст.

Отец: Огурцов Яков Илларионович

Мать: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1936

Сын: Огурцов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.04.1938

Сын: Огурцов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Фаина Самуиловна

Смерть
28.10.1942
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