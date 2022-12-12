Огурцов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1898 ст.
Дата смерти28.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1898 ст.
Отец: Огурцов Яков Илларионович
Мать: Огурцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1936
Сын: Огурцов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.04.1938
Сын: Огурцов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Левина Фаина Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Фаина Самуиловна
Смерть
28.10.1942