Огурцов Яков Илларионович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Огурцова Фаина Яковлевна
Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Огурцова ? Яковлевна
Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно