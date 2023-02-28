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Огурцов Яков Илларионович

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Место рождения

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Огурцов Илларион Самсонович

Мать: Огурцова Ольга Артемьевна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.

Сын: Огурцов Демьян Яковлевич

Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1898 ст.

Сын: Огурцов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1901 ст.

Сын: Огурцов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Огурцова Фаина Яковлевна

Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Огурцова ? Яковлевна

Мать ребёнка: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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