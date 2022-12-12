Огурцов Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1901 ст.
Дата смерти30.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901 ст.
Отец: Огурцов Яков Илларионович
Мать: Огурцова Анна Ивановна
Бракосочетание
17.06.1924
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Огурцова Нина Павловна
Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.03.1937
Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна
Смерть
30.03.1989