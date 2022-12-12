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Огурцов Павел Яковлевич

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Место рождения

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.12.1901 ст.

Дата смерти

30.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901 ст.

Отец: Огурцов Яков Илларионович

Мать: Огурцова Анна Ивановна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.06.1924

Жена: Огурцова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Огурцова Нина Павловна

Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Огурцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Огурцова Анна Григорьевна

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.03.1989
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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