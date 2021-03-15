Огурцов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти15.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: Огурцов Павел Яковлевич
Бракосочетание
16.06.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2021
Калининец, Наро-Фоминский, Московская область