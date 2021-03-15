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Огурцов Николай Павлович

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Место рождения

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

15.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Огурцов Павел Яковлевич

Мать: Огурцова Анна Григорьевна

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.06.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.03.2021
Калининец, Наро-Фоминский, Московская область
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