Огурцова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1924
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Огурцова Нина Павловна
Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1937
Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно