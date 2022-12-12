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Огурцова Анна Григорьевна

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Место рождения

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.06.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.06.1924

Муж: Огурцов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Огурцова Нина Павловна

Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Огурцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Огурцов Павел Яковлевич

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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