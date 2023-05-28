Левина Рахиль Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Левин Самуил Исакович(?)
Мать: Левина Бася Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1937
Сын: Слепцов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Слепцов Василий Самуилович
Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
1977
Вилейка, Вилейский район, Минская область