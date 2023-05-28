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Левина Рахиль Самуиловна

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Место рождения

Копаткевичи, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Левин Самуил Исакович(?)

Мать: Левина Бася Самуиловна

Копаткевичи, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Василий Самуилович

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Слепцов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Слепцов Василий Самуилович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
1977
Вилейка, Вилейский район, Минская область

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