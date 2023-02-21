Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Левин Вячеслав Соломонович
Левин Вячеслав Соломонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Левин Соломон (Шлема) Самуилович
1916 г.р.
Мать
Левина Вася Абрамовна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Левин Соломон (Шлема) Самуилович
Мать:
Левина Вася Абрамовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия