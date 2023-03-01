Яржембская (Боратынская) Софья Михайловна
Место рожденияКирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Дата рождения19.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1884
Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1910
Сын: Яржембский Александр Иосифович
Отец ребёнка: Яржембский Иосиф Феликсович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Яржембский Станислав Иосифович
Отец ребёнка: Яржембский Иосиф Феликсович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно