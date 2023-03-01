Яржембская (Боратынская) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯржембская (Боратынская) Софья Михайловна

Яржембская (Боратынская) Софья Михайловна

avatar

Место рождения

Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1884

Отец: Боратынский Михаил Андреевич

Мать: Боратынская Мария Михайловна

Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1909

Муж: Яржембский Иосиф Феликсович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Яржембский Александр Иосифович

Отец ребёнка: Яржембский Иосиф Феликсович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Яржембский Станислав Иосифович

Отец ребёнка: Яржембский Иосиф Феликсович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close