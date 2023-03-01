Боратынский Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1855
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Боратынская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Боратынский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1884
Дочь: Яржембская Софья Михайловна
Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна
Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Боратынская Александра Михайловна
Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Боратынский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Боратынский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Боратынская Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Боратынский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Боратынская Ольга Алексеевна
Смерть
1924