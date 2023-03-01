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Боратынский Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1855

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855

Отец: Боратынский Андрей Ильич

Мать: Боратынская Елена Львовна

Бракосочетание
1878

Жена: Боратынская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Боратынская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Боратынский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1884

Дочь: Яржембская Софья Михайловна

Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна

Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Боратынская Александра Михайловна

Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Боратынский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Боратынская Мария Михайловна

Бракосочетание
1892

Жена: Боратынская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Боратынский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Боратынская Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Боратынский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Боратынская Ольга Алексеевна

Смерть
1924
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