Боратынская (Боде) Елена Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Боде Лёв Карлович
Мать: Боде Наталья Фёдоровна
Сын: Боратынский Лёв Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Оболенская Софья Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Илья Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Боратынская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Кишкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Обухова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Стрекалова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич