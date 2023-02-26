Боратынская (Боде) Елена Львовна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боратынская (Боде) Елена Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1826

умерла 1862

Мать
Боде (Колычёва) Наталья Фёдоровна07.06.1790 г.р.
Отец
Боде Лёв Карлович19.01.1787 г.р.
Супруги
Боратынский Андрей Ильич10.11.1813 г.р.
Дети
Боратынский Лёв Андреевич09.05.1848 г.р.
Боратынский Андрей Андреевич26.10.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Боде Лёв Карлович

Мать: Боде (Колычёва) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекалова (Боратынская) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Бракосочетание
19.04.1846

Муж: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1848

Сын: Боратынский Лёв Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
26.10.1849

Сын: Боратынский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Оболенская (Боратынская) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Боратынский Илья Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
23.09.1855

Сын: Боратынский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Боратынская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.12.1857

Дочь: Кишкина (Боратынская) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.04.1859

Сын: Боратынский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Обухова (Боратынская) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Смерть
1862

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