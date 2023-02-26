Боратынская (Боде) Елена Львовна
женский, родилась 1826
умерла 1862
МатьБоде (Колычёва) Наталья Фёдоровна07.06.1790 г.р.
ОтецБоде Лёв Карлович19.01.1787 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Стрекалова (Боратынская) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Лёв Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Оболенская (Боратынская) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Илья Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Боратынская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Кишкина (Боратынская) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Сын: Боратынский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич
Дочь: Обухова (Боратынская) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич