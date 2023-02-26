Боратынская (Боде) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боратынская (Боде) Елена Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Боде Лёв Карлович

Мать: Боде Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
19.04.1846

Муж: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1848

Сын: Боратынский Лёв Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
26.10.1849

Сын: Боратынский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Оболенская Софья Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Боратынский Илья Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
23.09.1855

Сын: Боратынский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Боратынская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.12.1857

Дочь: Кишкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
25.04.1859

Сын: Боратынский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Обухова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекалова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Боратынский Андрей Ильич

Смерть
1862
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