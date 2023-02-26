Боратынский Лёв Андреевич 09.05.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боратынский Лёв Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.05.1848

умер 1907

Мать
Боратынская (Боде) Елена Львовна1826 г.р.
Отец
Боратынский Андрей Ильич10.11.1813 г.р.
Супруги
Боратынская (Тимирязева) Екатерина ИвановнаМежду 1852 и 1859 г.р.
Боратынская (Сухотина) Елизавета Сергеевна28.07.1851 г.р.
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Дети
Боратынский Андрей Львович25.01.1904 г.р.
Боратынский Роман Львович27.04.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1848

Отец: Боратынский Андрей Ильич

Мать: Боратынская (Боде) Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская (Боратынская) Наталья Львовна

Мать ребёнка: Боратынская (Тимирязева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Боратынская (Тимирязева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1887

Жена: Боратынская (Сухотина) Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Боратынский Андрей Львович

Мать ребёнка: Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Боратынский Роман Львович

Мать ребёнка: Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1907

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