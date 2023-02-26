Боратынский Лёв Андреевич
мужской, родился 09.05.1848
умер 1907
МатьБоратынская (Боде) Елена Львовна1826 г.р.
ОтецБоратынский Андрей Ильич10.11.1813 г.р.
Супруги
Боратынская (Тимирязева) Екатерина ИвановнаМежду 1852 и 1859 г.р.
Боратынская (Сухотина) Елизавета Сергеевна28.07.1851 г.р.Показать еще 1
Дети
Боратынский Андрей Львович25.01.1904 г.р.
Боратынский Роман Львович27.04.1905 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская (Боратынская) Наталья Львовна
Мать ребёнка: Боратынская (Тимирязева) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
30.01.1872
Бракосочетание
1887
Бракосочетание
21.01.1904
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Боратынский Андрей Львович
Мать ребёнка: Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1905
Сын: Боратынский Роман Львович
Мать ребёнка: Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1907