Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Боратынский Андрей Львович
Отец ребёнка: Боратынский Лёв Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1905
Сын: Боратынский Роман Львович
Отец ребёнка: Боратынский Лёв Андреевич
Смерть
Неизвестно