Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна

Боратынская (Хорошавина) Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Боратынский Лёв Андреевич

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Боратынский Андрей Львович

Отец ребёнка: Боратынский Лёв Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Боратынский Роман Львович

Отец ребёнка: Боратынский Лёв Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close