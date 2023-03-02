Обухова (Боратынская) Александра Андреевна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Обухова (Боратынская) Александра Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1860

умерла Неизвестно

Мать
Боратынская (Боде) Елена Львовна1826 г.р.
Отец
Боратынский Андрей Ильич10.11.1813 г.р.
Супруги
Обухов Александр НиколаевичПосле 1850 г.р.
Дети
Обухова Елена Алексеевна25.01.1889 г.р.
Обухов Борис АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Боратынский Андрей Ильич

Мать: Боратынская (Боде) Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: Обухова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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