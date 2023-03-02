Обухова (Боратынская) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: Обухова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно