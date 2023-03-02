Обухова (Боратынская) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Боратынская) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Боратынский Андрей Ильич

Мать: Боратынская Елена Львовна

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: Обухова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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