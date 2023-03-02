Обухова (Боратынская) Александра Андреевна
женский, родилась 1860
умерла Неизвестно
МатьБоратынская (Боде) Елена Львовна1826 г.р.
ОтецБоратынский Андрей Ильич10.11.1813 г.р.
Супруги
Обухов Александр НиколаевичПосле 1850 г.р.
Дети
Обухова Елена Алексеевна25.01.1889 г.р.
Обухов Борис АлексеевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: Обухова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно