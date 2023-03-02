Обухов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Александр Николаевич

Обухов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: Обухова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close