Обухов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: Обухова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно