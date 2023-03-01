Боратынская Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоратынская Мария Михайловна

Боратынская Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1857

Дата смерти

07.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1878

Муж: Боратынский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Боратынская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Боратынский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
19.05.1884

Дочь: Яржембская Софья Михайловна

Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич

Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Боратынская Александра Михайловна

Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Боратынский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич

Смерть
07.07.1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close