Боратынская Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1857
Дата смерти07.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Боратынская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Боратынский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.05.1884
Дочь: Яржембская Софья Михайловна
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Боратынская Александра Михайловна
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Боратынский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Смерть
07.07.1890