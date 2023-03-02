Боратынская (Жемчужникова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Боратынский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Боратынский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Боратынский Михаил Андреевич
Смерть
1920