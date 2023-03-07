Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Яржембский Станислав Иосифович
Яржембский Станислав Иосифович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1915
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Яржембский Иосиф Феликсович
Мать
Яржембская (Боратынская) Софья Михайловна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Яржембский Иосиф Феликсович
Мать:
Яржембская Софья Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1971
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия