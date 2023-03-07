Яржембский Станислав Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яржембский Станислав Иосифович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1915

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Яржембский Иосиф Феликсович

Мать: Яржембская Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1971
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