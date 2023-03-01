Яржембский Иосиф Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яржембский Иосиф Феликсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Жена: Яржембская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Яржембский Александр Иосифович

Мать ребёнка: Яржембская Софья Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Яржембский Станислав Иосифович

Мать ребёнка: Яржембская Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1955
г. Варшава, Польская Народная Республика
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