Яржембский Иосиф Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1910
Сын: Яржембский Александр Иосифович
Мать ребёнка: Яржембская Софья Михайловна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Яржембский Станислав Иосифович
Мать ребёнка: Яржембская Софья Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1955
г. Варшава, Польская Народная Республика