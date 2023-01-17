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Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1882

Отец: Савишин Семен Федоров

Мать: Савишина Васса Иванова(С)

Бракосочетание
28.01.1900

Жена: Савишина Акилина Семионова(Р)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Савишина Антонина Никифоровна(Р.С)

Мать ребёнка: Савишина Акилина Семионова(Р)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Савишина Елена Никифорова(С)

Мать ребёнка: Савишина Акилина Семионова(Р)

Смерть
Неизвестно
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