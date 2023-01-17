Савишин Никифор Семионов(Р.Б)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1882
Отец: Савишин Семен Федоров
Бракосочетание
28.01.1900
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1903
Дочь: Савишина Антонина Никифоровна(Р.С)
Мать ребёнка: Савишина Акилина Семионова(Р)
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Савишина Елена Никифорова(С)
Мать ребёнка: Савишина Акилина Семионова(Р)
Смерть
Неизвестно