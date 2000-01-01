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Савишина Васса Иванова(С)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Савишин Стефан Семенов(С)

Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров

Рождение ребёнка
1874

Сын: Савишин Матвей Семенов(Б)

Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савишин Семен Федоров

Смерть
05.03.1887
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