Савишина Васса Иванова(С)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Савишин Стефан Семенов(С)
Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Савишин Матвей Семенов(Б)
Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)
Отец ребёнка: Савишин Семен Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1887