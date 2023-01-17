Савишин Матвей Семенов(Б) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишин Матвей Семенов(Б)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Савишин Семен Федоров

Мать: Савишина Васса Иванова(С)

Бракосочетание
09.05.1894

Жена: Савишина Пелагея Феодотова

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Савишин Федор Матвеев(Р)

Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова

Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Савишина Матрона Матвеева(Р)

Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова

Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Савишина Елена Матвеева(Р)

Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова

Смерть
До 1898
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