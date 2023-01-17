Савишин Матвей Семенов(Б)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Савишин Семен Федоров
Бракосочетание
09.05.1894
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1895
Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Савишина Матрона Матвеева(Р)
Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Савишина Елена Матвеева(Р)
Мать ребёнка: Савишина Пелагея Феодотова
Смерть
До 1898