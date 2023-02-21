Савишина (Березина) Пелагея Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишина (Березина) Пелагея Феодотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1894

Муж: Савишин Матвей Семенов(Б)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Савишин Федор Матвеев(Р)

Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)

Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Савишина Матрона Матвеева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)

Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Савишина Елена Матвеева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)

Смерть
Неизвестно
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