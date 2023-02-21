Савишина (Березина) Пелагея Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1894
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1895
Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Савишина Матрона Матвеева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Савишина Елена Матвеева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Матвей Семенов(Б)
Смерть
Неизвестно