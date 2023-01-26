село Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Федякино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
198Федякино, с. вл.при р. Оке.3318152753760Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Федякино43Софьи Серг. Бибикова478100

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузминская волость
62. Федякино, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 357, жителей 1671, церковь православная, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузьминская волость
Федякино село Акуловка, Черкасы, Жаровка, Козловка и Новый поселокъ6613при р. Оке31890911322041325КузьминскоеЦер. дер., ветр. мельн., казен. вин. лав., крупор., кирп. завод, извощики и чернорабоч., курган близ Оки, в лесу
Федякино Григоровой влад. усадьба6614урочище «Горы»141175326Кузьминское
Федякино г. Вонлярлярского хуторъ6615близ р. Оки718324Кузьминское
Федякино поселок церковн. причта6616близ р. Оки91120324Кузьминское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1471Федякиносело54°51'с.ш.39°33'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Вакинское сельское поселение
61627416111с Федякиносело

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