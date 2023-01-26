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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
198Федякино, с. вл.при р. Оке.3318152753760Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Федякино43Софьи Серг. Бибикова478—100
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
62. Федякино, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 357, жителей 1671, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Федякино село Акуловка, Черкасы, Жаровка, Козловка и Новый поселокъ6613при р. Оке3189091132204132—5КузьминскоеЦер. дер., ветр. мельн., казен. вин. лав., крупор., кирп. завод, извощики и чернорабоч., курган близ Оки, в лесу
Федякино Григоровой влад. усадьба6614урочище «Горы»—14117532—6Кузьминское
Федякино г. Вонлярлярского хуторъ6615близ р. Оки—71832—4Кузьминское
Федякино поселок церковн. причта6616близ р. Оки—9112032—4Кузьминское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1471Федякиносело54°51'с.ш.39°33'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627416111с Федякиносело